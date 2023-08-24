أول تعليق للجيش الوطني بشأن إلقاء القبض على قيادي خطـير من قبل جهاز الردع

رحبت القيادة العامة للجيش الليبي الوطني، اليوم الخميس عن اعلان حكومة الوحدة الوطنية القاء القبض على الإر هابي الفار طارق أنور عزيز عبدالله المكنى ” أبوعيسى ” في طرابلس .

ومساء الخميس، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، القبض على قيادي في تنظيم «دا عش» متورط في التخطيط وقيادة العمليات الإر هابية الانتحارية التي استهدفت مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مايو 2018، والمؤسسة الوطنية للنفط في سبتمبر، ومقر وزارة الخارجية في ديسمبر من العام نفسه.

وقالت القيادة العامة للجيش الليبي الوطني، في بيان لها أن الإر هابي أبو عيسى فر بحرًا إلى المنطقة الغربية بعد تضييق الخناق عليهم من قبل قواتنا المسلحة في منطقة قنفودة .

وأضاف البيان أن القبض على الإر هابي أبو عيسى يؤكد مجددًا حقيقة تحالف تنظيم داعش مع بقية التنظيمات الإر هابية في مدينة بنغازي والتي عاثوا فيها خرابًا وتدميرًا وقتلاً .

وأشار البيان الى أن ثمة تضليل إعلامي مارسته بعض الجهات والمؤسسات التي انخرطت في تبييض الإر هاب وخدمته وبعض قادتها يتصدرون المشهد مجددًا .

ولفتت القيادة العامة للجيش الليبي الوطني، أن الإر هابي أبو عيسى أحد أبرز القيادات الإر هابية التي تورطت في سفك دماء الأبرياء من المدنيين والعسكريين في مدينة بنغازي .

وقالت القيادة العامة ان الإر هابي أبو عيسى خطط لهجمات دامية على مؤسسات سيادية أودت بحياة العشرات من الأبرياء .

وتوجهت القيادة العامة للجيش الليبي الوطني بالشكر لكل من ساهم في الإطاحة بالإر هابي أبوعيسى كما ترحمت على من قضوا في مواجهة الإر هاب الأسود .