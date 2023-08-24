الدبيبة يعلن القبض على قيادي إرهابي نفذ وخطط للهجوم على عدة مقرات في طرابلس

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أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلقاء القبض على مخطط وقائد عملية تفجير مقرات وزارة الخارجية والمفوضية العليا للانتخابات والمؤسسة الوطنية للنفط.

وأضاف الدبيبة في كلمة مباشرة أن الأجهزة الأمنية والضبطية تمكنت عصر الثلاثاء من إلقاء القبض على قيادي في تنظيم داعش الإرهابي متورط في التخطيط والقيادة لهذه العمليات الإرهابية الانتحارية، التي استهدفت مؤسسات بلادنا وموظفيها الشهداء عام 2018.

وأوضح رئيس الحكومة أن القبض على مخطط وقائد العملية تم خلال عملية أمنية نفذها جهاز الردع لمكافحة الإرهاب وكتيبة رحبة الدروع بـتاجوراء.

وتابع الدبيبة :”أؤكد للجميع داخل ليبيا وخارجها، أننا سنحارب الإرهاب بكل أشكاله، وسنستمر في هذا المشوار بكل شجاعة وبخط متواز مع مشوارنا في تعزيز الاستقرار والتنمية وعودة الحياة لكل ربوع ليبيا”.

وشدد رئيس الحكومة على التصدى بكل حزم للإرهاب بكافة أشكاله وملاحقة كل من ثبت تورطه في جرائم ووقائع من هذا الشأن ضد أبناء الشعب الليبي.

وقال الدبيبة:”حكومتكم تعمل منذ يومها الأول، على أكثر من مسار لتثبيت حالة الاستقرار، لتدور عجلة التنمية، ولإصلاح هياكل المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتدريب أفرادها، وتأهيل قياداتها، ورفع كفاءتها، وهو ما يسير جنبا إِلى جنب، مع خطوات تحسين معيشة المواطن”.

وأضاف رئيس الحكومة :”على الرغم من صعوبة التحديات، إلا أننا نعمل للوصول إلى الصورة المثلى والتي يتمناها الليبيون دون الضرر بطمأنينة البلاد والمواطن”.

وتابع الدبيبة :”أحيي شجاعة أجهزتنا الأمنية في إتمام هذه المهمة البطولية بكل دقة ومهنية وتتبع عال لفترة طويلة، وأقول لأهالي الضحايا إننا لن ننسى حقوقكم والقصاص من المجرمين القتلة.