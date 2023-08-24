السايح يبحث مع النويري جاهزية المفوضية للتحضير للانتخابات

طرابلس 24 أغسطس 2023 (وال)- ناقش رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الخميس، مع النائب الأول لرئيس مجلس النّواب فوزي النويري، جاهزية المفوضية والاستعدادات التي اتخذت بشأن التحضير لتنفيذ الاستحقاقات القادمة.

وبحث الجانبان سُبل تذليل كافة الصعوبات أمام المفوضية للإيفاء بمهامها، والتحديات التي تُواجه المفوضية عمليًا وفنيًا فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة حيال التحضير للانتخابات العامة وانتخابات المجالس البلدية. (وال – طرابلس)

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