الدبيبة يعلن القبض على قيادي في داعش خطط وقاد عمليات تفجير استهدفت مقار حكومية

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية،عبدالحميد الدبيبة،القاء القبض على قيادي في تنظيم “داعش”،تورط في تخطيط وقيادة عمليات تفجير استهدفت مقار حكومية.

واكد الدبيبة في كلمة مصورة،أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على مخطط وقائد عملية تفجير مقرات وزارة الخارجية والمفوضية العليا للانتخابات والمؤسسة الوطنية للنفط، في عملية أمنية نفذها جهاز الردع لمكافحة الإرهاب وكتيبة رحبة الدروع بتاجوراء.

واشاد الدبيبة بقوات الأمن قائلا :”أحيي شجاعة أجهزتنا الأمنية في إتمام هذه المهمة البطولية بكل دقة ومهنية وتتبع عال لفترة طويلة، وأقول لأهالي الضحايا إننا لن ننسى حقوقكم والقصاص من المجرمين القتلة”.

وتوجه رئيس حكومة الوحدة بحديثه للمواطنين قائلا: “أؤكد للجميع داخل ليبيا وخارجها، أننا سنحارب الإرهاب بكل أشكاله، وسنستمر في هذا المشوار بكل شجاعة وبخط متواز مع مشوارنا في تعزيز الاستقرار والتنمية وعودة الحياة لكل ربوع ليبيا”.

وشهدت طرابلس في مايو 2018،هجوما ارهابيا على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات،أسفر عن سقوط أكثر من 20 شخص بين قتيل وجريح وأدى لحرق المبنى بالكامل وتبنى داعش حينها العملية.

وفي سبتمبر 2018،تعرض مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس،لهجوم ارهابي أسفر عن قتيلين وعشرة جرحى.فيما شهد ديسمبر من العام نفسه،هجوما على مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة طرابلس أسفر عن ثلاثة قتلى و21 جريحًا.