ليبيا:حوادث الطرقات تحصد أرواح أكثر 1200 شخص منذ بداية العام

كشفت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس،عن احصائية رسمية لحوادث المرور خلال النصف الاول لعام 2023.

وحسب الإحصاء خلفت الحوادث المرورية 1279 حالة وفاة، إضافة إلى 3514 إصابة بينها 1828 إصابة خطيرة و1686 إصابة بسيطة، وذلك إضافة إلى تسبب تلك الحوادث في الإضرار بـ6160 سيارة.

ودعت الداخلية إلى رفع أقصى درجات الانتباه أثناء قيادة المركبة واتباع القواعد المرورية للحد من هذه الحوادث التي باتت تشكل هاجسا كبيرا لدى المجتمع وحصدت أرواح الكثيرين .