القيادة العامة: تلقينا بارتياح شديد نبأ القبض على الإرهابي الفار «أبوعيسى» في طرابلس

قالت القيادة العامة للقوات المسلحة، إنها تلقت بارتياح شديد نبأ القبض على الإرهابي الفار المدعو طارق أنور عزيز عبدالله المكنى “أبوعيسى” في طرابلس وهو أحد أبرز القيادات الإرهابية التي تورطت في سفك دماء الأبرياء من المدنيين والعسكريين في مدينة بنغازي قبل أن يفر بحرًا إلى المنطقة الغربية بعد تضييق الخناق عليهم من قبل قواتنا المسلحة في منطقة قنفودة.

وأكدت القيادة العامة، في بيان لها، أن “أبوعيسى” خطط لهجمات دامية على مؤسسات سيادية أودت بحياة العشرات من الأبرياء.

وشددت على أن القبض على هذا الإرهابي وشركائه يؤكد مجددًا حقيقة تحالف تنظيم داعش مع بقية التنظيمات الإرهابية في مدينة بنغازي التي عاثوا فيها خرابًا وتدميرًا و قتلاً في ظل تواطؤ من قبل جهات معروفة و تضليل إعلامي شنته بعض المؤسسات الإعلامية التي انخرطت وقتها في تبييض الإرهاب وخدمه و نرى اليوم من كان يقودها يتصدر المشهد مجددًا عبر بعض المناصب.

ووجهت القيادة العامة للقوات المسلحة بالشكر لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل الذي انتهى بالإطاحة بهذا الإرهابي.

وتابعت:” تنتهز الفرصة مجددًا لتستمطر شآبيب الرحمة على الشهداء الأبرار من المدنيين والعسكريين الأبطال والقوات المساندة الباسلة الذين سقطوا في مواجهة الإرهاب الأسود طيلة سنوات بمدينة بنغازي حتى إعلان تحريرها وتطهيرها من رجس الإرهاب والإرهابيين بلا رجعة بإذن الله بعزيمة أهلها وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية”.