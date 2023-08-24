الشتيوي: أين ذهبت قناه النبأ وغيرها من القنوات التي كذبت عليكم كثيرا؟

أشاد المترشح للانتخابات الرئاسية، إسماعيل الشتيوي، بموقف القيادة العامة للجيش الوطني الليبي في مقارعة الإرهاب في بنغازي، بعد اعتراف مصور نشره جهاز الردع للداعشي طارق أنور عبد الله المكنبى بـ”أبو عيسى” والذي كشف أنه كان يقاتل في محاور بنغازي.

وقال الشتيوي في تدوينة عبر “فيسبوك”: “سبحان الله، قبل سنوات قليلة كان كثيرا ممن يتشدقون الآن بأنه لا يوجد إرهاب في مدينة بنغازي ودرنة ولا توجد قاعدة أو داعش بنغازي ودرنة، اليوم يعترف هؤلاء أنهم كانوا يقاتلون الجيش في بنغازي ويقتلون الشرطي والإعلامي وشيخ الدين”.

وتساءل: “أين ذهبت قناه النبأ (التي كان يديرها وليد اللافي، وزير الشؤون السياسية والاتصال بحكومة الدبيبة حاليا) وغيرها من القنوات التي كذبت عليكم كثيرا؟”، مضيفا: “رحم الله الشهداء من المدنيين والعسكريين الذين واجهوا هؤلاء القتلة ولم ولن نندم يوما عن موقفنا الشخصي معهم في مقارعة الإرهاب وداعش والقاعدة ببنغازي ودرنة”.

واختتم الشتيوي: “أيضا وللتاريخ رحم الله كل من قاتل الإرهاب في سرت”.

يشار إلى أن أبوعيسى قال إنه بايع تنظيم الدولة على يد “محمود البرعصي” أمير بنغازي، وقاتل ضد “الجيش الليبي” في محاور بنغازي، وفي 2017 خرج في رتل إلى الصحراء، ثم تم تكليفه من أبو يعلى “أمير ليبيا” بالخروج من الصحراء إلى سبها، وساعد في الهجوم على مقرات الدولة في 2018.