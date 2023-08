أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة القبض على قيادي في تنظيم الدولة، متهم بالتخطيط وقيادة 3 عمليات إرهابية استهدفت مقرات مفوضية الانتخابات و مؤسسة النفط ووزارة الخارجية عام 2018

وقال الدبيبة في كلمة له إن العملية نفذت من قبل الأجهزة الأمنية ضمن خطة استخباراتية محكمة وتتبع عال لفترة طويلة لأوكار الإرهاب في العاصمة.

وأضاف الدبيبة أن الأجهزة الأمنية مازالت تعمل جنبا إلى جنب لتحسين معيشة المواطن، متعهدا لأهالي الضحايا بالقصاص من المجرمين المنفذين لتلك العمليات الإجرامية.

ملابسات الحادثة

من جهته كشف جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عن ملابسات عملية القبض على القيادي المدعو “طارق أنور” والمكنى بـ”أبوعيسى” ببثه فيديو لاعترافاته وعملياته التي خطط لها بالتعاون مع آمريه في مدينة سبها.

وقال جهاز الردع على لسان ناطقه أحمد بن سالم للأحرار إن المتورط “أبوعيسى” ليبي الجنسية وأن آخر عملياته كانت تفجير مقر وزارة الخارجية.

وأضاف بن سالم في مداخلة مع ليبيا الأحرار أن كافة من شاركوا في عمليات استهداف المقرات الحكومية هم إما سجناء أو قتلى في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن هناك تنظيمات لديها نشاطات في ليبيا، وأن آخر معاقلهم في الصحراء الليبية وفق قوله.

وعن التحركات للعملية، أكد بن سالم أن عمليات القبض والمتابعة جرت بإشراف من النائب العام وبأمر منه وأن فرق التحقيق باشرت في عمليات التحقق وتتبع خيوط الجرائم والمتورطين.

وحسب اعترافاته، فقد انضم “طارق أنور” المكنى بـ”أبوعسيى” لتنظيم داعش الإرهابي عام 2015 عن طريق القيادي ” محمود البرعصي” أحد قيادات التنظيم في بنغازي آنذاك.

وكانت عمليات استهداف المقرات الحكومية في عام 2018 أولها مقر المفوضية في مايو، تلتها عملية استهداف مقر مؤسسة النفط في سبتمبر، وآخرها بمقر وزارة الخارجية في ديسمبر من العام نفسه، مسفرة عن سقوط قتلى وجرحى من موظفي تلك المقرات.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post القبض على العقل المدبر لـ3 هجمات إرهابية في العاصمة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار