عبدالمنعم المريمي: “حماد” وعد بتقديم كل ما يلزم لقضية عمي “أبوعجيلة”

أكد عبد المنعم المريمي ابن شقيق “أبوعجيلة” المتهم في تفجير لوكربي، أن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب “أسامة حماد” تجاوب مع مطلب عائلته ووعد بتقديم كل ما يلزم من أجل قضية عمه الذي اختطفته الولايات المتحدة الأمريكية من طرابلس بدعم من رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

وقال المريمي في تصريح صحفي إنه سيتم تكليف فريق محاماة أمريكي للدفاع عن عمه على أن يكون هناك فريق دفاع من محامين ليبيين لمتابعة كل ما يحدث خلال جلسات المحاكمة التي ستنطلق بداية شهر أكتوبر القادم.

وأضاف: “منذ حوالي شهر ونصف لم نتلق أي اتصال من عمي أبوعجيلة المريمي، الذي اتصل بنا قبل ذلك وأبلغنا بأنه دخل لإحدى المستشفيات الأمريكية بسبب تدهور حالته الصحية”.

وتابع: “نحن على تواصل مع المحامية الأمريكية التي تم تكليفها للدفاع عن عمي”.