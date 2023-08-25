القيادة العامة: الإرهابي أبوعسيى هو أحد أبرز القيادات الإرهابية المتورطة في سفك دماء المدنيين والعسكريين في بنغازي

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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الخميس، أن الإرهابي طارق أنور عبد الله (أبو عيسى) فر بحرًا إلى المنطقة الغربية، بعد تضييق الخناق عليهم من قبل القوات المسلحة في منطقة قنفودة.

وأضافت القيادة العامة، أن القبض على الإرهابي المكنى بـ (أبو عيسى) يؤكد مجددًا حقيقة تحالف تنظيم داعش مع بقية التنظيمات الإرهابية في مدينة بنغازي والتي عاثوا فيها خرابًا وتدميرًا وقتلاً.

وأكدت، أنّه أحد أبرز القيادات الإرهابية المتورطة في سفك دماء المدنيين والعسكريين في بنغازي.

وأكدت القيادة العامة، أنه ثمة تضليل إعلامي مارسته بعض الجهات والمؤسسات، التي انخرطت في تبييض الإرهاب وخدمته وبعض قادتها يتصدرون المشهد مجددًا.

وكان جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، أعلن أنه بعد جهود استمرت لخمس سنوات متواصلة ألقي القبض على عضو تنظيم الدولة “داعش” طارق أنور عبد الله، الملقب بـ(أبوعيسى).

وأضاف الجهاز، أنه بالتعاون مع كتيبة رحبة الدورع شرق طرابلس، تمّ القبض على أبوعيسى المتهم بالضلوع في تخطيط وتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية، التي استهدفت عدداً من مؤسسات الدولة السيادية بالعاصمة طرابلس عام 2018.

وشهدت العاصمة طرابلس في 2018 هجمات على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومقر المؤسسة الوطنية للنفط، ومقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إضافةً للتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.