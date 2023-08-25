“دبيبة” يعلن القبض على مخطط تفجيرات المقرات الحكومية بطرابلس عام 2018

أعلن رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على مخطط وقائد عملية تفجير مقرات وزارة الخارجية والمفوضية العليا للانتخابات والمؤسسة الوطنية للنفط التي وقعت عام 2018، في عملية أمنية نفذها جهاز الردع لمكافحة الإرهاب وكتيبة رحبة الدروع بتاجوراء.

وقال دبيبة في كلمة مرئية، إن حكومته تعمل منذ يومها الأول على أكثر من مسار لتثبيت حالة الاستقرار، لتدور عجلة التنمية ولإصلاح هياكل المؤسسات الأمنية والعسكرية وتدريب أفرادها، وتأهيل قياداتها، ورفع كفاءتها، وهو ما يسير جنبا إِلى جنب، مع خطوات تحسين معيشة المواطن.

وأضاف: على الرغم من صعوبة التحديات، إلا أننا نعمل للوصول إلى الصورة المثلى والتي يتمناها الليبيون دون الضرر بطمأنينة البلاد والمواطن.

وتابع دبيبة: نتصدى بكل حزم للإرهاب بكافة أشكاله وملاحقة كل من ثبت تورطه في جرائم ووقائع من هذا الشأن ضد أبناء الشعب الليبي، ومن هذه الوقائع استهداف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مايو 2018، والمؤسسة الوطنية للنفط في سبتمبر، ومقر وزارة الخارجية في ديسمبر من العام نفسه.

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وقال دبيبة: أعلن تمكن أجهزتنا الأمنية والضبطية عصر الثلاثاء من إلقاء القبض على قيادي في تنظيم داعش الإرهابي متورط في التخطيط والقيادة لهذه العمليات الإرهابية الانتحارية، التي استهدفت مؤسسات بلادنا وموظفيها الشهداء عام 2018.

وذكر أن هذه الجرائم الشنيعة راح ضحيتنا أبرياء بين قتلى وجرحى من أبناء وطننا الآمنين في أعمالهم قبل أن تمتد لهم أيادي الظلاميين من الإرهابيين والمجرمين.

وحيا دبيبة شجاعة الأجهزة الأمنية في إتمام هذه المهمة البطولية بكل دقة ومهنية وتتبع عال لفترة طويلة، مضيفاً: وأقول لأهالي الضحايا إننا لن ننسى حقوقكم والقصاص من المجرمين القتلة.

كما أكد دبيبة، للجميع داخل ليبيا وخارجها، على مواصلة الحرب ضد الإرهاب بكل أشكاله، والاستمرار في هذا المشوار بكل شجاعة وبخط متواز مع العمل في تعزيز الاستقرار والتنمية وعودة الحياة لكل ربوع ليبيا.