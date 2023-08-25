وزارة الصحة الليبية تمنح مركز الكلى في بنغازي مولد كهربائي جديد

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وفرت رئاسة الوزراء بالتعاون مع وزراة مولد كهربائي جديد لمركز خدمات الكلى بنغازي وذلك بعد مناشدة من إدارة المركز بضرورة توفير مولد كهربائي لان المولد القديم متهالك ويعمل منذ حوالي 14 عاما .

وبدوره أصدر رئيس الوزراء أسامة حماد ووزير الصحة عثمان عبد الجليل تعليمات بضرورة توفير مولد جديد للمركز حيث وصل المولد الجديد بقوة 1ميجا إلى المركز وجاري العمل على تركيبه.