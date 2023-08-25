“حماد”: شرعنا في صيانة مؤسسات الإصلاح والتأهيل بما يتناسب مع حقوق الإنسان

شارك رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، رفقة نائبيه علي القطراني وسالم الزادمة، ووزير العدل خالد سعد، ولفيف من الوزراء في احتفالية تكريم رؤساء فروع وزارة العدل والشرطة القضائية ومدراء مكاتب الخبرة القضائية ومدراء الإدارات بالوزارة.

وأثنى حماد خلال الاحتفالية، التي أقيمت بمدينة بنغازي، على دور وزارة العدل بكل إداراتها وأقسامها وفروعها، مؤكداً أن الحكومة الليبية، شرعت في صيانة مؤسسات الإصلاح والتأهيل بكافة المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، بما يتناسب مع حقوق الإنسان، حيث تم تشكيل لجنة للاطلاع على السجون ووضع المساجين وإعداد تقارير عاجلة حول أوضاعها.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها وزارة العدل في سبيل تحقيق العدالة والحفاظ على سيادة القضاء والقانون، داعيا رؤساء فروع الوزارة والشرطة القضائية للارتقاء بمستوى العمل من أجل تقديم الخدمات اللازمة التي يحتاجها المواطنون.

وعلى هامش الاحتفالية؛ تم تقديم درع التميّز والعطاء إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ونائبَيه، بالإضافة إلى تكريم عددٍ من الوزراء.

وفي ختام الاحتفالية أذن رئيس الوزراء، بتوزيع الدفعة الأولى من المركبات الآلية الخاصة بجهاز الشرطة القضائية.