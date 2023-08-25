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العرفي: إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن غير مكتملة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، إن إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن غير مكتملة، وتناولت قضية تشكيل حكومة جديدة دون توضيح كيف سيتم تنفيذ ذلك ومتى يمكن توقع وصولها.

وأضاف العرفي أن هناك إشكالية أخرى تواجه هذا الملف وهي عدم استعداد عبدالحميد الدبيبة لتسليم السلطة أو التنازل عن كرسي الحكم.

وتابع أن اجتماع المنفي وحفتر وعقيلة في بنغازي أكد على أهمية الحفاظ على الملكية الوطنية وضرورة التوصل إلى حل داخلي ليبيليبي.

وبين العرفي أن الاجتماع كان هدفه قطع الطريق أمام باثيلي ومحاولاته الفردية في تسوية الملف مع المجتمع الدولي.

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الوطن الليبية

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