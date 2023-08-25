التنصير والتشيع والإلحاد..الدرسي يبحث مع الأوقاف عدد من المواضيع الهامة

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ناقش رئيس جهاز الامن الداخلي الفريق أسامة الدرسي مع مدير الأوقاف وشؤون الإسلامية بنغازي عاطف العبيدي عدد من المواضيع الهامة.

وأوضح مكتب الإعلام ف الجهاز أن الدرسي بحث مع العبيدي المواضيع التي من شأنها الرفع من مستوى الاستعداد لمواجهة الظواهر السلبية.

وأشار مكتب الإعلام إلى أن من أهم المواضيع التي تم التطرق لها المتعلقة بحملات التنصير والتشيع والإلحاد الموجهة إلى وطننا.

وذكر مكتب الإعلام أن اللقاء أسفر عن خطوات وبرنامج عمل والتى سوف يعمل عليها في المستقبل القريب.

ولفت المكتب إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون مع هيئة الأوقاف للعمل على وضع استراتيجيه لمكافحة هذه الظواهر على المستوى الفكري والامني .