“الكوني” يدعو في قمة بريكس لمساعدة دول المغرب العربي لتتجاوز أزماتها الاقتصادية

شارك النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، اليوم الخميس، في أعمال قمة “بريكس” بجنوب أفريقيا، المنعقدة بحضور عدد من قادة وزعماء دول العالم، ورؤساء الحكومات.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي إن موسى الكوني، أكد خلال الكلمة التي ألقاها باسم اتحاد المغرب العربي الذي تترأسه ليبيا حالياً، على ضرورة العمل للتعاون مع دول العالم الأول لمساعدة دول المغرب العربي، وأفريقيا لتتجاوز أزماتها الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال التمويل العادل بالشراكة الاستراتيجية التي يؤسس لها اليوم بين أفريقيا وبريكس.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن النائب بالمجلس الرئاسي الليبي سوف يشارك مساء اليوم في الطاولة المستديرة للحوار بين جمهورية الصين الشعبية وأفريقيا حول الشراكة الاستراتيجية والتنمية.

يذكر أن قمة “بريكس” التي تختتم أعمالها اليوم تهدف لتحقيق الإمكانات الكاملة من أجل الانتعاش الاقتصادي العالمي الشامل والتنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات ذات المنفعة المتبادلة مع أفريقيا والجنوب العالمي في عالم متعدد الأقطاب، وتعميق وتقوية التعددية القطبية، وتنفيذ إصلاحات حوكمة عالمية في كمجال التمويل والقروض بالإضافة لتعزيز عمليات السلام وحماية البيئة ومواجهة أخطار التغيير المناخي.

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وكانت مجموعة بريكس أعلنت اليوم عن دعوة كل من السعودية والإمارات والأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران إلى الانضمام إليها اعتباراً من يناير 2024.