العريبي: تنفيذ مشروع إعادة إعمار جامعة بنغازي سيتم وفقا لمعايير الجودة

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قال رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، خلال لقائه مدراء مشروع صيانة وتطوير جامعة بنغازي بمختلف كلياتها ومرافقها الحيوية، إن تنفيذ مشروع إعادة إعمار الجامعة سيتم وفقا لمعايير الجودة القياسية المتفق عليها.

وخلال الاجتماع الذي جمع رئيس اللجنة والمدراء بمقر لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، استمع إلى تقرير سير العمل من قبل الشركات المنفذة للمشروع، وأبدى عددا من الملاحظات المتعلقة بسير العمل.

وشدد رئيس اللجنة على أهمية تكثيف الأعمال بهدف استكمالها في المدة المحددة، معبرا عن أهمية رفع المعاناة عن الطلبة التي استمرت لسنوات طويلة.