أبوزريبة: رفعنا حالة الطوارئ إلى القصوى في المنطقة الجنوبية خاصة قرب حدودنا مع النيجر

الوطن| رصد

أعلنت وزير الداخلية في الحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة عن قيام الوزارة برفع حالة الطوارئ والاستعدادات إلى الدرجات القصوى في المنطقة الجنوبية، خاصة بالمدن الواقعة قرب حدود النيجر.

وأكد أن الوزارة قد قدمت دعماً إضافياً إلى جميع مديريات الأمن في المنطقة الجنوبية، بُغية ضمان سير عملها بالشكل المناسب، بالإضافة إلى جعلها جاهزة في حالة حدوث تصعيد في دولة النيجر.

وأشار إلى أنهم يعملون بالتنسيق مع القوات المسلحة، لمنع استغلال تردي الوضع الأمني في النيجر، من قبل المنظمات الإرهابية والتشكيلات الموالية لها، من القيام بأي نشاط خارج عن القانون أو أي عمل يهدد سلامة الوطن والمواطن.