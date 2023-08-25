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“القيادة العامة” ترحب بالقبض على الإرهابي الفار من بنغازي “أبوعيسى” في طرابلس

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

رحبت القيادة العامة للقوات المسلحة، بنبأ القبض على الإرهابي الفار طارق أنور عزيز عبدالله، المكنىأبوعيسىفي طرابلس.

وألقت القيادة العامة القبض على الإرهابيأبوعيسىوشركائه يؤكد مجددًا حقيقة تحالف تنظيم داعش مع بقية التنظيمات الإرهابية في مدينة بنغازي.

وبينت أن أبوعيسى أحد الارهابيين الذين عاثوا في بنغازي خرابًا وتدميرًا و قتلاً، في ظل تواطؤ من قبل جهات معروفة و تضليل إعلامي شنته بعض المؤسسات الإعلامية التي انخرطت وقتها في تبييض الإرهاب وخدمته.

وأكدت القيادة العامة أن المدعو أبوعيسى، هو أحد أبرز القيادات الإرهابية التي تورطت في سفك دماء الأبرياء من المدنيين والعسكريين في مدينة بنغازي، قبل أن يفر بحرًا إلى المنطقة الغربية بعد تضييق الخناق عليهم من قبل القوات المسلحة في منطقة قنفودة.

وذكرت أن المجرم أبوعيسى خطط لهجمات دامية على مؤسسات الدولة السيادية وقد أودت بحياة العشرات من الأبرياء.

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الوطن الليبية

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