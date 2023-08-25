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“أطباء بلا حدود” تعلن انتهاء أنشطتها الطبية في طرابلس بسبب الأولويات المالية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الخميس، عن انتهاء أنشطتها الطبية في طرابلس، حيث كانت تقدم الرعاية الصحية للمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، في مراكز الاحتجاز، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر في المناطق الحضرية.

وأكدت المنظمة على إيقاف دعم الأنشطة الطبية في طرابلس للبرنامج الوطني المعني بالسل، وفي مستشفى أبو ستة لأمراض الجهازالتنفسي في نهاية هذا العام.

وأوضحت المنظمة أن القرار جاء بعد مراجعة شاملة للاستجابات الإنسانية التي تقدمها المنظمة على مستوى العالم، وعملية إعادة تحديدالأولويات المالية.

من جانبه عبّر مدير عمليات منظمة أطباء بلا حدود دجوين بيسلينك عن أسفه للقرار الصعب بإنهاء الأنشطة الطبية في طرابلس، مؤكدًا علىأن القرار لم يُتخذ باستخفاف حول الأوضاع الصحية والإنسانية الصعبة التي يواجهها المرضى.

الوسوم

#منظمة أطباء بلا حدود الرعاية الصحية اللجوء ليبيا

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الوطن الليبية

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