الدبيبة يعلن القبض على قيادي في تنظيم الدولة متورط في التخطيط لعمليات إرهابية بطرابلس

الوطن| رصد

أعلن رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، عن إلقاء القبض على مخطط وقائد عملية تفجير مقرات وزارة الخارجية المنتهية والمفوضية العليا للانتخابات والمؤسسة الوطنية للنفط، في عملية أمنية نفذها جهاز الردع لمكافحة الإرهاب وكتيبة رحبة الدروع بتاجوراء.

وقال الدبيبة إن الحكومة المنتهية، تعمل على أكثر من مسار لتثبيت حالة الاستقرار، ولتدور عجلة التنمية، ولإصلاح هياكل المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتدريب أفرادها، وتأهيل قياداتها، ورفع كفاءتها.

وأضاف الدبيبة أنه يتصدى بكل حزم للإرهاب بكافة أشكاله وملاحقة كل من ثبت تورطه في جرائم ووقائع ضد أبناء الشعب الليبي.

وأعلن عن تمكن الأجهزة الأمنية، يوم الثلاثاء من إلقاء القبض على قيادي في تنظيم داعش الإرهابي، متورط في التخطيطوالقيادة لهذه العمليات الإرهابية الانتحارية، التي استهدفت مؤسسات بلادنا وموظفيها الشهداء عام 2018.

وبين الدبيبة أن الجرائم الشنيعة أسفرت عن ضحايا أبرياء من أبناء وطننا الآمنين في أعمالهم قبل أن تمتد لهم أيادي الظلاميين من الإرهابيين والمجرمين.

وعبر عن فخره بشجاعة الأجهزة الأمنية في إتمام المهمة البطولية بكل دقة ومهنية، موجهاً كلمة إلى أهالي الضحايا، بأنه لن ينسى حقوقكم والقصاص من المجرمين القتلة.

وأكد على أن الحكومة المنتهية ستحارب الإرهاب بكل أشكاله، وستستمر في هذا المشوار بكل شجاعة وذلك لتعزيز الاستقرار والتنمية وعودة الحياة إلى ليبيا.