مبروكة: أعتمدتُ 23 أغسطس من كل عام يوما لتكريم المتقاعدين والموظفين بوزارتي

نظمت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية في حكومة عبدالحميد الدبيبة، حفلا تكريمًا للمتقاعدين ومن وافاهم الأجل من موظفي الوزارة، عرفانًا وتقديرًا لجهودهم وعطاءاتهم خلال فترة عملهم في الوزارة تحت شعار ” يوم الوفاء”، والذي أقيم في قاعة بلد الطيوب بديوان الوزارة.

جاء ذلك بحضور وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي ووكلاء وزارة الاسكان والتعمير، والمتقاعدين وأهالي من وافاهم الأجل ومدراء الإدارات والأقسام وموظفي الوزارة ولفيف من المهتمين بالشأن الثقافي.

وبدروها، أكدت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، في كلمة لها، أن هذا التكريم يأتي وفاء وتقديرا للمتقاعدين ومن وافاهم الأجل من موظفي الوزارة، لما قاموا به من خدمة للثقافة طيلة فترة عملهم، وهو تثمين وتقدير واجب من اجل الوطن.

وأشارت إلى أن كل كلمات الشكر والثناء لا توفيهم حقهم.

وأوضحت أن اعتماد يوم 23 من شهر أغسطس من كل عام يوما لتكريم المتقاعدين والموظفين بالوزارة لجهودهم من أجل الثقافة والوطن..

وفي الختام، كرمت الوزيرة المتقاعدين وأسر من وافاهم الأجل البالغ عددهم 39 شخصا بدروع وشواهد تقديرية وكوبونات شراء وبطاقات صحية نظير ما قدموه طيلة فترة عملهم خدمة للثقافة والوطن.