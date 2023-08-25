الهلال الأحمر الليبي ينتشل جثتين قبالة شاطئ صبراتة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة، الخميس، انتشال جثتين مجهولة الهوية ملقاة على شاطئ البحر بالمدينة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، بأن متطوعيها نقلوا الجثتين إلى ثلاجة المعهد القومي لعلاج الأورام؛ لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بالتعاون مع مركز شرطة المدينة.

وأظهرت صور نشرتها الهلال الأحمر المتطوعين خلال انتشال الجثتين، ومن ثم نقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى.

والجمعة، أعلن فرع جمعية الهلال الأحمر في صبراتة، اليوم الجمعة، انتشال جثة قبالة شاطئ المدينة وذلك بالتعاون مع مركز الشرطة.