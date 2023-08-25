التكبالي: الدبيبة يدفع ثمنا باهظا لاشتباكات “الردع” و”444″

رأى عضو مجلس النواب على التكبالي أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة يقترب من دفع ثمن باهظ عن الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة بين جهاز الردع واللواء 444 قتال.

وقال التكبالي في تصريح صحفي إن “المجتمع الدولي لديه قناعة بأن سياسات الدبيبة هي التي أدت إلى تفجر الأوضاع، فضلاً عما تكشّف من عجزه عن وقفها وقت اندلاعها، والسيطرة على الوضع الأمني بالمنطقة الغربية”.

وأوضح عضو مجلس النواب أن “الدبيبة لم يكن ليخوض معركة عسكرية في مواجهة التشكيلات، وخصوصاً جهاز الردع، واللواء 444 قتال؛ لأنهما من التشكيلات المُوالية لحكومته، إلى جانب تشكيلات مسلَّحة أخرى قوية مُوالية لها أيضاً، مثل جهاز دعم الاستقرار بقيادة عبد الغني الككلي، ولكنها تفضل البقاء على الحياد”.

وأضاف التكبالي أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتردد في التنسيق مع البعثة الأممية في كتابة الفصل الأخير من عمر حكومة الدبيبة، عبر تنفيذ خطتها البديلة التي أعدَّتها منذ زمن؛ وهي إيجاد حكومة جديدة موحدة من التكنوقراط لقيادة البلاد للانتخابات.

ورجح التكبالي، أن إزاحة حكومة الوحدة لن تبدأ فعلياً قبل نهاية العام الحالي، إلا أن الدبيبة لن يكون قادراً، خلال هذه الفترة، على إحداث أي إجراءات حاسمة، بالنظر إلى إعلان مجلس النواب انتهاء ولاية حكومته قبل 17 شهراً من الآن.