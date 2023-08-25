السعدي يلتقي مع المدير التنفيذي لشركة عبر المحيط الليبية

الوطن|متابعات

التقى وزير الإستثمار علي السعيدي مع رجل الأعمال الليبي يوسف الشاذلي المدير التنفيذي لشركة عبر المحيط وهي شركة ليبية أحد فروعمجموعة ينك ” YNK GROUP “وهي مجموعة شركات أجنبية و عربية ذات عدة مناشط تجارية في مقر الحكومة الليبية بمكتبه في بنغازي.

وكما تناول اللقاء أهم ما تقدمه هذه الشركات من خدمات تجارية و استثمارية في عدة مجالات كذلك التعريف بالمجموعةكاملة ،قدم الوزير كل ما هو مُعد من قبل الوزارة وكل ما يساهم في تنشيط الإستثمار في المجالات الحيوية المهمة في نطاق الدولة الليبية،بالإضافة إلى الحديث في مجال الاستثمار طويل الأجل خاصة في المشاريع الإستراتيجية.

وفي ختام اللقاء برزت عدة نتائج مثمرة بما يساهم في مجال تشجيع الشركات الخاصة و العامة في الشراكة مع الحكومة الليبية و إعطائهاالفرص للنهضة بالدولة و مشاريعه.