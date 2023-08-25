بويصير: أمريكا تقوم على سيادة القانون بينما روسيا تقودها مافيا

اعتبر المقاول الأمريكي، ذو الأصول الليبية، محمد بويصير، أن السياسة الأمريكية تعتمد على سيادة القانون، على غرار غريمتها الروسية التي تقودها المافيا روسيا، على حد تعبيره.

وقال بويصير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تعليقا على صورتين لطائرتين إحدهما للرئيس الأمريكي السابق وأخرها للطائرة التي تحطمت في روسيا، قائلا:” الصوره على اليمين، طائرة الرئيس ترامب يصل الآن رفقة محامييه إلى مطار اتلانتا لتسليم نفسه لمدير السجن على ذمة قضية محاولة التلاعب فى الانتخابات”.

وأضاف:” الرئيس الأمريكي السابق هو معارض يشكك فى صحة انتخاب الرئيس بايدن بل يطعن فى شرعيته”.

وتابع:” على اليسار ما تبقى من طائرة يفجينى بروكوجين رئيس مجموعة فاغنر المعارض للرئيس بوتين الذى قاد مظاهره عسكرية منذ شهرين، بعد أن انفجرت الطائرة بركابها فى السماء وقتلوا جميعا”، على حد قوله.

ولفت إلى أن الفرق هو أن النظام السياسي الأمريكي يقوم على سيادة القانون وتبقى المحاكم هى الفيصل فى كل الخلافات مهما كانت عميقه، بينما روسيا تقودها مافيا تعتمد الرعب والاغتيال والخطف وسائل للتخلص من المعارضين، وهو فرق كبير بين حكم البشر والتمدن، وحكم العصابات والمؤامرات”، على حد زعمه.