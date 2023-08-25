جهاز الرّدع يكشف تفاصيل القبض على القيادي في داعش

أعلن جهاز الرّدع، القبض على القيادي في تنظيم “داعش”،المدعو طارق أنور عبد الله، الملقب بـ أبو عيسى” والمتهم بالضلوع في تخطيط وتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية التي استهدفت عدداً من المقار الحكومية في طرابلس.

وقال الجهاز أن العملية الأمنية التي نفَّذها،جاءت بالتعاون مع كتيبة “رحبة الدروع”،بعد عمليات متابعات أمنية إستمرت خمس سنوات متواصلة.

ونشر جهاز الردع ،فيديو لاعترافات القيادي المتهم ،كشف خلاله عن مبايعته لتنظيم داعش على يد محمود البرعصي، المكني بأبومصعب الفاروق.

وإستعرض المتهم تفاصيل العمليات الإرهابية التي استهدفت عددا من مؤسسات الدولة السيادية بالعاصمة طرابلس العام 2018 ، وهي مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومقر المؤسسة الوطنية للنفط، ومقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إضافة للتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.