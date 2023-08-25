ارتفاع للحرارة وأمطار متفرقة.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الجمعة 25 اغسطس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 25 اغسطس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على معظم مناطق غرب البلاد من يوم الغد، مع رطوبة عالية نسبياً على مناطق الشمال. تتراوح درجات الحرارة القصوى هذا اليوم على اغلب مناطق الشمال ما بين (30-35)مْ ، بينما تكون مرتفعة على مناطق الجنوب خاصة الجنوب الشرقي وتتراوح مابين (40-44).

وتتكاثر السحب من حين لآخر اليوم على الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية احيانا، مع احتمال ظهور ضباب اخر الليل وفي الصباح الباكرعلى بعض المناطق الساحلية.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب, مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل و في الصباح الباكر على بعض المناطق.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الإتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30–35)مْ على اغلب المناطق، وتسجل ارتفاع طفيف من يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الجبل الأخضر هذا اليوم، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-34)مْ، تصل اليوم إلى (38)مْ على اجدابيا وتتراجع يوم الغد.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-42)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-44)مْ.