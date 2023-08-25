أوغلو: القوات التركية في طرابلس لن تهاجم المليشيات من أجل الدبيبة

رجح المحلل السياسي التركي، مهند حافظ أوغلو، احتمال تقلّص نفوذ رئييس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بدرجة كبيرة، بسبب التحول المفاجئ في مواقف المبعوث الأممي عبد الله باتيلي على خلفية اشتباكات “الردع” واللواء 444″ في طرابلس.

وقال أوغلو في تصريح صحفي إن الدبيبة يملك، بحكم موقعه، الصلاحية القانونية لتهديد التشكيلات، لكن تنفيذ هذا على أرض الواقع يمثل تحدياً كبيراً جداً له.

وحول إمكانية توجيه ضربات للمليشيات المسلَّحة، اعتبر أوغلو أنه من الصعب جداً توجيه ضربات عسكرية لتشكيلات مسلَّحة تتمركز بالعاصمة؛ حفاظاً على أرواح المدنيين، وعدم العودة لمربع الفوضى الأمنية.

واستبعد قيام القوات التركية في غرب ليبيا بتقديم أي دعم للدبيبة لاتخاذ إجراءات قاسية بحق التشكيلات.

ليبيا ، تركيا