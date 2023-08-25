الطقس في ليبيا.. أرتفاع طفيف في درجلت الحرارة بدءً من الغد

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت حدوث ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة ابتداء من غد السبت، على معظم مناطق الغرب، مع رطوبة عالية نسبياً على مناطق الشمال، بينما تبقى الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة)، السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 30 و35 درجة مئوية على أغلب المناطق، وتسجل ارتفاعاً طفيفاً غداً.

وبالنسبة لطقس (الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الجبل الأخضر اليوم، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر، والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 30 و34 درجة مئوية تصل اليوم إلى 38 درجة على أجدابيا وتتراجع غداً.

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وفي منطقة (الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة)، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 38 و42 درجة مئوية.

وأخيراً في (الواحات – السرير- تازربو- الكفرة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة بين 39 و44 درجة مئوية.