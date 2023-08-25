الارصاد الجوية: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع رطوبه عالية على أغلب مناطق ليبيا

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توقع المركز الوطني للارصاد الجوية الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم وخلال اليومين القادمين، حيث تشهد البلاد ارتفاعطفيف وتدريجي في درجات الحرارة على معظم مناطق غرب البلاد من يوم الغد، مع رطوبة عالية نسبياً على مناطق الشمال، وتتراوح درجاتالحرارة القصوى هذا اليوم على اغلب مناطق الشمال ما بين (30-35)مْ ، بينما تكون مرتفعة على مناطق الجنوب خاصة الجنوب الشرقيوتتراوح مابين (40-44).

ومن المتوقع أن تتكاثر السحب من حين لآخر اليوم على الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية احيانا، معاحتمال ظهور ضباب اخر الليل وفي الصباح الباكرعلى بعض المناطق الساحلية.