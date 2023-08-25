سفير الاتحاد الأوروبي: يجب تجنب العودة إلى الماضي في ليبيا

حث خوسيه ساباديل، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، على إنهاء المرحلة الانتقالية، وتجنب العودة إلى الماضي بهدف إنهاء أزمة البلاد.

وقال ساباديل في تغريدة عبر “تويتر”: “لقد كان لي شرف استقبالي بالأمس من قبل رئيس الوزراء (رئيس حكومة الوحدة المؤقتة) عبد الحميد الدبيبة لوداعه كسفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، لقد كنت محظوظاً جداً بحضور حفل أداء اليمين الدستورية بمجلس النواب في طبرق في مارس 2021”.

وأضاف: “لقد كانت تلك لحظة وحدة عظيمة وتوافق وأمل كبيرين في ليبيا، مبنيان على التنازلات التي قدمها الجميع، أي أنها نموذج حقيقي للمستقبل، وقد تبادلنا الحديث عن التقدم الذي تم تحقيقه خلال السنوات الثلاث الماضية، وضرورة المضي قدماً لإنهاء الانقسام”.

وأشار سباديل إلى أن “الوضع الإقليمي الصعب يجعل تعزيز الاستقرار من خلال ترسيخ التوجهات الإيجابية أكثر إلحاحاً، وتجنب العودة إلى الماضي، وإنهاء الفترة الانتقالية عبر الانتخابات”.

وتابع سفير الاتحاد الأوروبي: “كما اتفقنا على ضرورة زيادة تعاوننا، لا سيما فيما يتعلق بملفي الهجرة والطاقات المتجددة، هذا وسيظل الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم التقدم في ليبيا”.