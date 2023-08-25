حبس مدير عام المصرف الريفي احتياطيا بتهمة الاستيلاء على 4 ملايين دينار

ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مدير عام المصرف الريفي احتياطيا بتهمة الاستيلاء على 4 ملايين دينار من أموال المصرف.

النيابة العامة حركت الدعوى الجنائية عن واقعات مجَرَّمة تكشَّفت من تقارير فحص ومراجعة العمل الإداري والمالي الُمسنَد إلى بعض مسؤولي المصرف الريفي.

وأجرى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، بحثا غايته استظهار الظروف المصاحبة لواقعة التصرف في أربعة ملايين دينار من أموال المصرف،فبَانَ للمحقق تَعَمُّد التصرف في المبلغ بالمخالفة لمقتضيات قواعد إدارة المال العام،والإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة للغير،تمثَّلت في تمكين إحدى الشركات من المبلغ المالي محل التتبع رغم انتفاء تسلُّم المصرف المنقولات المتعاقد على توريدها منذ سنة 2018،وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس مدير عام المصرف احتياطياً،ومضى في استقصاء مسؤولية غير المتهم من قادة العمل.