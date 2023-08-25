“الملتقى الأول للقيادات” يبحث التحديات الأمنية بالجنوب الليبي

ناقش قادة أمنيون بمدينة سبها، قضايا الأمن الحالية والتحديات الشاملة التي تواجه المنطقة الجنوبية بشكل خاص وليبيا بشكل عام.

وانعقد أمس الخميس، الملتقى الأمني الأول بمدينة سبها، تحت شعار (أمن وأمل ليبيا من جنوبها)، بمشاركة وزير الداخلية بالحكومة المكلفة، عصام أبوزريبة، وذلك لتبادل الآراء والتجارب لتكوين استراتيجيات تمكن من إرساء الأمن والاستقرار،

وتحدث أبو زريبة عمّا وصلت إليه مدينة سبها من أمن متين واستقرار قوي بعد أن كانت سابقا تعاني من انتشار الجريمة والإرهاب، معرباً عن شكره للأجهزة الأمنية والعسكرية وكل منتسبيها.

وطرح المشاركون رؤى مستقبلية وخطط لتعزيز الأمن والاستقرار، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين كل الجهات الأمنية والعسكرية بالمنطقة الجنوبية.

والخميس أيضا، ناقش أبوزريبة مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الجنوبية العقيد عبدالرحمن الأنصاري ورئيس قسم مكافحة الهجرة غير الشرعية القطرون العقيد موليا توري صالح القضايا المتعلقة بتأمين الحدود الليبية خاصة المتصلة مع دولة النيجر التي تشهد تدهورا سياسيا وعسكريا، فضلا عن قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية في المنطقة الجنوبية.