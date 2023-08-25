تركيب عوازل بخط الرويس “أبو عرقوب” لتحسين النقل الكهربائي في المنطقة الغربية

الوطن| رصد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن مواصلة العمل على مشروع نقل الطاقة الرويس أبوعرقوب بالمنطقة الغربية، وتركيب عوازل لأبراج نقل الطاقة بالمشروع تستهدف تحسين أداء النقل الكهربائي، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية وضمان استقرارها.



وقالت الشركة إنها تعمل على استكمال خطوط نقل الطاقة بمشروع الرويس أبوعرقوب جهد 400 كيلو فولت.

وأوضحت أنه يجرى تركيب عوازل لأبراج نقل الطاقة من البرج 315 إلى البرج 323، وذلك عقب الانتهاء من تركيب وتجميع برج التعليق رقم 323، موضحة أن تلك الأعمال تنفذها شركة الطاقة المستديمة بمتابعة وإشراف الإدارة العامة لمشروعات النقل بالشركة.

وبدأت العامة للكهرباء في 6 أغسطس، بتجميع وتركيب برج التعليق رقم 323 على مسار مشروع خط نقل الطاقة الرويس أبوعرقوب جهد 400 ك ف.