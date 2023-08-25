أوغلو : أستبعد قيام القوات التركية بتقديم أي دعم للدبيبة ضد التشكيلات المسلحة في طرابلس

ليبيا – رجح المحلل السياسي التركي، مهند حافظ أوغلوا، احتمال تقلّص نفوذ رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بدرجة كبيرة؛بسبب التحول المفاجئ في مواقف المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

أوغلو وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” ، قال:” إن الدبيبة يملك بحكم موقعه، الصلاحية القانونية لتهديد التشكيلات، لكن تنفيذ هذا على أرض الواقع يمثل تحدياً كبيراً جداً له”.

وحول إمكانية توجيه ضربات للميليشيات المسلَّحة، اعتبر أوغلو أنه من الصعب جداً توجيه ضربات عسكرية لتشكيلات مسلَّحة تتمركز بالعاصمة؛ حفاظاً على أرواح المدنيين، وعدم العودة لمربع الفوضى الأمنية، مستبعداً قيام القوات التركية في غرب ليبيا بتقديم أي دعم للدبيبة لاتخاذ إجراءات قاسية بحق التشكيلات.