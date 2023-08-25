فيروس كورونا يظهر مجدداً في ليبيا بإصابتين جديدتين

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إصابتين جديدتين، بفيروس كورونا، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين.

ويعود الإعلان عن آخر ظهور لفيروس كورونا في ليبيا إلى 19 يونيو الماضي مع تسجيل حالتين إيجابيتين من إجمالي 13 عينة.

وأحصى المركز الوطني، في تقريره الوبائي الأسبوعي رقم 804، إصابتين جديدتين بالفيروس، خلال الفترة من 14 إلى 20 أغسطس الجاري، بعد فحص عشر عينات بنسبة إيجابية وصلت إلى 20%.

والأربعاء، قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح إن متحور كورونا الجديد المتزايد في عدة دول لم يصل ليبيا من بينها مصر، وفي حالة دخوله سيعلن المركز ذلك.

وأضاف السائح أن المؤشرات الوبائية في ليبيا مستقرة جدا منذ شهور، ويتوافر في البلاد المشغلات المخبرية الكافية.