“يوبام” تختتم دورة تدريبية لمكافحة الجرائم الحدودية والإرهاب

الوطن| متابعات

اختتمت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا “ناتالينا شيا” تدريبا لجمع المعلومات من المصادر المفتوحة عبر الانترنتلمكافحة الارهاب.

وأشارت ان الدورة تعد جانبًا حاسمًا في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب في القرن الحادي والعشرين.

من جانبهم اختتم ممثلو إنفاذ القانون الليبيون التدريب المكثف في جمع المعلومات من المصادر المفتوحة ووسائل التواصل الإجتماعي فيتونس العاصمة، لتعزيز قدراتهم على مكافحة الجرائم الحدودية والإرهاب الذي يجد طريقه بشكل متزايد عبر الإنترنت.

واستمرت الدورة خلال الفترة من 20 إلى 24 أغسطس.