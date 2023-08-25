ليبيا الان

“يوبام” تختتم دورة تدريبية لمكافحة الجرائم الحدودية والإرهاب

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

اختتمت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبياناتالينا شياتدريبا لجمع المعلومات من المصادر المفتوحة عبر الانترنتلمكافحة الارهاب.

وأشارت ان الدورة تعد جانبًا حاسمًا في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب في القرن الحادي والعشرين.

من جانبهم اختتم ممثلو إنفاذ القانون الليبيون التدريب المكثف في جمع المعلومات من المصادر المفتوحة ووسائل التواصل الإجتماعي فيتونس العاصمة، لتعزيز قدراتهم على مكافحة الجرائم الحدودية والإرهاب الذي يجد طريقه بشكل متزايد عبر الإنترنت.

واستمرت الدورة خلال الفترة من 20 إلى 24 أغسطس.

الوسوم

بعثة الاتحاد الأوروبي ليبيا مكافحة الارهاب ناتالينا شيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك