الاتحاد الأوروبي يدعو لإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا

دعا الاتحاد الأوروبي،على لسان سفيره لدى ليبيا،خوسيه ساباديل، قادة ليبيا لإنهاء “المرحلة الانتقالية”، و”تجنب العودة إلى الماضي” بهدف إنهاء أزمة البلاد.

وقال ساباديل في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”: إن “الوضع الإقليمي الصعب يجعل تعزيز الاستقرار أكثر إلحاحاً عبر تجنب العودة إلى الماضي ،وإنهاء الفترة الانتقالية عبر الانتخابات”.

وعقد ساباديل،لقاءات مع قادة ليبيين، قُبيل انتهاء فترة عمله بالبلاد.وأكد خلال لقائه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية،الخميس،الاستعداد المتواصل للاتحاد الأوروبي لدعم ليبيا. وتحدّث عن ضرورة زيادة التعاون مع ليبيا، خصوصاً في ملف الهجرة غير النظامية.

وقبل ذلك،إلتقى ساباديل مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، حيث أثنى على الدور الذي يلعبه الأخير لتحقيق ما سماه “السلام المستدام” في البلاد.

كما دعا ساباديل خلال لقائه عبد الله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي،إلى تسوية تاريخية بشأن مستقبل ليبيا باعتبارها المسار الوحيد لحل شامل للأزمة الحالية.وحث على كيفية تطويع الاقتصاد لصالح جميع أبناء الوطن. مؤكدا على دور المصالحة الوطنية المهم باعتبارها السبيل الوحيد للمضي قدمًا وسبل توحيد الجهود في هذا الشأن.