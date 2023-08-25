لافروف يحذر من تكرار الأزمة الليبية في النيجر

ليبيا – حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف،من تكرار السيناريو الليبي في النيجر.

لافروف وخلال تصريح له في مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس،لخص فيه نتائج قمة “بريكس” وتداعيات تدخل “إيكواس” عسكريا في النيجر،بحسب ما نقله موقع “روسيا اليوم”،قال: إن أي تدخل عسكري لدول غرب إفريقيا إيكواس في هذه الدولة سيكون مدمرا لآلاف الأشخاص”.

وأضاف لافرورف: “لا أعتقد أن التدخل العسكري سيفيد أحدا،وبالفعل يتم إنشاء قوة من الجزء الأخر للمجموعة الاقتصادية لدول غرب فريقيا لمواجهة التدخل العسكري،ولا أتمنى حقا للأفارقة هذا النوع من السيناريو، لأنه لو وقع سيكون مدمرا ومدمرا لعدد كبير من الدول ولآلاف البشر”.

وحذر من تكرار الأزمة الليبية، التي أوقدها الغرب والناتو من خلال دعم الإرهابيين وتحريضهم ضد الرئيس الليبي حينها معمر القذافي، مشيرا إلى أن انهيار الدولة في ليبيا حفز الهجرة غير الشرعية وخلق أزمة إنسانية.

ودعا لدراسة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الانقلابات في إفريقيا مثل ما حدث في النيجر، لافتا إلى أن الغرب يستهلك موارد إفريقيا خلافا لروسيا والاتحاد السوفيتي السابق التي تصرف بشكل مختلف، حيث قطاعات الصناعة والتعليم والطب في القارة السمراء.