الحكومة المكلفة تبحث تأمين الحدود الليبية مع النيجر

ناقش وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، عصام أبوزريبة، مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الجنوبية، العقيد عبدالرحمن الأنصاري، القضايا المُتعلقة بتأمين الحدود الليبية، خاصة المُتصلة مع دولة النيجر التي تشهد أوضاعاً سياسية وَعسكرية متدهورة.

وتطرق اللقاء الذي حضره رئيس قسم مكافحة الهجرة غير الشرعية القطرون، العقيد موليا توري صالح، قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية في المنطقة الجنوبية.

وكلف أبوزريبة رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الجنوبية بالتنسيق معَ القوات المسلحة، باعتبار حراسة الحدود من اختصاصاتها، لتولي مسؤولية تأمين الحدود الليبية، ومُكافحة الهجرة غير الشرعية في الجنوب، والعمل على تعزيز الأمن وَالاِستقرار فِي المنطقة.

ووفق ما نشرت صفحة أخبار وزارات الحكومة الليبية على فيسبوك، أكد أبوزريبة التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم لرئيس جهاز الهجرة فرع الجنوبية، وتوفير الموارد والتجهيزات الضرورية لتمكينه من تنفيذ المهام المُكلف بها، في إطار جهود الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتأمين الحدود.

والثلاثاء الماضي، حذر الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، من عواقب زعزعة الاستقرار في النيجر على ليبيا، معبرا عن القلق، حيال ما آلت إليه الأمور منذ الانقلاب على الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو الماضي.