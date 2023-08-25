“العرفي”: تعديل قانون ترشح مزدوجي الجنسية معرقل للانتخابات

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي ان تعديل قانون ترشح مزدوجي الجنسية يعتبر تعديل معرقل فالمترشح حامل الجنسية الأمريكيةلن يستطيع التخلي عنها حتى مدة أقصاها سنة.

وأضاف العرفي في تصريحات صحفية ان قوانين 6+6 غير قابلة للتعديل أو التغيير مشيرا ان ملاحظات مفوضية الانتخابات يجب أخذهابعين الاعتبار وتجاهل سواها من التعديلات.

وتابع” أتفق مع جل مخرجات إحاطة باثيلي أمام مجلس الأمن، فيما عدا مسألة تشكيل حكومة موحدة“.

ولفت ان هذا يعني بقاء الدبيبة في كرسي الرئاسة وبالتالي يجب تشكيل حكومة مصغرة بعيدة عن الحكومتين.

وأكد ان مجلس النواب ماض في تشكيل حكوةمة مصغرة لتقوم بالإشراف على العملية الانتخابية بشكل نزيه لافتا ان حكومة أسامة حمادليست بمشكلة ولا عائق لأنها لا تمتلك أذرع رقابية ولا تمويل مالي.

وختم سحب الثقة من حكومة حماد لغرض تشكيل حكومة انتقالية يمكن أن يتم في أول جلسة للنواب.