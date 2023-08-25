القوات المسلحة الليبية تستعد لعملية عسكرية موسعة على الحدود مع تشاد

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تعتزم القوات المسلحة الليبية إطلاق عملية عسكرية موسعة لتطهير المنطقة الجنوبية على الحدود مع تشاد لتطهير المنطقة من العصابات المسلحة وضبط وتأمين الحدود بين البلدين.

ووصل آمر غرفة عمليات القوات البرية، العميد صدام حفتر، رفقة آمر قوة عمليات الجنوب، اللواء المبروك سحبان، وآمر اللواء 128 المعزز، العميد حسن الزادمة، إلى الحدود الجنوبية الليبية التشادية، وفق ما ذكرت شعبة الإعلام الحربي.

ويهدف ذلك للإشراف على العمليات العسكرية الموسعة التي ستُطلقها وحدات القوات المسلحة لتطهير المنطقة من العصابات المسلحة، ولضبط الأمن وتأمين الحدود ومكافحة الهجرة الغير شرعية.