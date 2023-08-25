من هو “أبو عيسى” عضو تنظيم داعش المتهم بتفجير المقرات الحكومية في ليبيا؟

نشر جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، اعترافات القيادي في تنظيم داعش، طارق أنور عبدالله “أبوعيسى”، والمتهم بالضلوع في تخطيط وتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية التي استهدفت عددا من مؤسسات الدولة السيادية بالعاصمة طرابلس العام 2018

والمؤسسات التي استهدفها “أبو عيسى”، مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومقر المؤسسة الوطنية للنفط، ومقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إضافة للتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأشار جهاز الردع إلى أن العملية الأمنية التي نفَّذها بالتعاون مع كتيبة “رحبة الدروع”، شرق طرابلس جاءت بعد جهود استمرت لخمس سنوات متواصلة.

وقال “أبوعيسى”، مواليد 1987، إنه بايع داعش على يد محمود البرعصي، المكني بأبومصعب الفاروق، وأنه كان أحد المقاتلين بمحاور بنغازي، قبل أن يخرج من هناك في رتل بتاريخ 15 يناير 2017 إلى صحراء والمكوث بوادي العوينات، ثم إلى مدينة سبها.

وسرد المقبوض عليه تفاصيل دقيقة لترتيب عملية الاستهداف مع آخرين، حيث كُلف أولا باستهداف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وبدأ جمع المعلومات والتقصي عن الهدف قبل التنفيذ، وجرى إمداده بالمعدات والذخيرة المستخدمة في الهجوم.

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وتحدث عن عملية استهداف مقر المؤسسة الوطنية للنفط بعد شهر من العملية الأولى، حيث واصل أيضاً جمع المعلومات من خلال التنقل بين طرابلس وسبها، وتجهيز الذخيرة والستر الناسفة.

وبعد شهرين من استهداف مؤسسة النفط بدأ التنظيم التخطيط للهجوم على مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بطرابلس.

وفي 2 مايو 2018، أطلق مسلحان النار على موظفي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وفجرا نفسيهما، مما تسبب في قتل وجرح أكثر من 20 شخصا وحرق جزء كبير من البناية، وبعد ساعات من الهجوم، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.

وفي 10 سبتمبر من العام نفسه، شن 6 مسلحين هجوما إرهابيا على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، أسفر عن قتيلين وعشرة جرحى.

وفي 25 ديسمبر 2018 ، نفذ مسلحون هجوما على مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة طرابلس أسفر عن ثلاثة قتلى و21 جريحا.