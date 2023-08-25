امعزب : القوانين الانتخابية بحاجة توافق الاطراف كافة لاقرارها

الوطن|متابعات

قال عضو مجلس الدولة محمد امعزب أن المشكلة حالياً في ليبيا هي أن السلطة ليست بيد واحدة، بل موزعة ما بين التشكيلات المسلحةوالقيادة العامة للجيش، وبين مجلسي الدولة والنواب، وما بين حكومة في الشرق وحكومة في الغرب،

مؤكداً على وجود نقاط خلافية رئيسيةوجوهرية في شروط الترشح لمنصب الرئيس، بالإضافة إلى أنها خلافات قانونية ولا تتعلق بعملية الاتفاق السياسي، إذ إن هذه النقاطالخلافية تحتاج لتوافق قانوني وتشريعي من أجل إصدار القوانين الانتخابية.

وتابع أن أبرز القوانين الانتخابية التي أقرتها لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة لا يوجد فيها أي قصور أو ثغرات، بل إنالقاعدة الأساسية لإعداد تلك القوانين هي حصول توافق عليها من كل الأطراف السياسية، بهدف منع حدوث أي خلافات بعد إجراءالانتخابات.