البناني: المشري قدم تنازلات ولم يحافظ على التوازن مع مجلس النواب

انتقد عماد البناني رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان، أداء رئيس مجلس الدولة السابق خالد المشري.

وقال البناني في لقاء عبر “تلفزيون المسار” إن أداء المشري في المفاوضات والتفاهمات البينية مع مجلس النواب، لم نلحظ أنه كان يحافظ على معادلة التوازن التي كنا نتكلم عليها ولا زلنا نتكلم عليها، بل إنه ربما له نظرة في أن التنازلات المتوالية من الممكن أن تأتي بنتائج إيجابية على اعتبار أنها تفتح الانسدادات.

وأضاف: “نحن نقول إن هذه التنازلات تفتح الانسدادات لكنها تضيع التوازنات، وأي حاجة في ليبيا تضيع التوازنات لن تنتج إنتاجات إيجابية للوطن أبدا”.

وتابع البناني: “الأصل أن رئيس مجلس الدولة هو ممثل للمجلس الذي يرأسه ويتخذ القرارات في المجلس بما تنص عليه القوانين واللوائح الداخلية، لكن المشري تجاوز في بعض الأحيان هذه اللوائح والنظم في اتخاذ القرارات وخاصة القرارات المصيرية”.