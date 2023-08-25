طرابلس:اخماد حريق بأحد أبراج ذات العماد

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية،أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع رجال الإطفاء بهيئة السلامة الوطنية،تمكنت السيطرة على حريق اندلع، اليوم الجمعة، في الدور الأخير بأحد أبراج ذات العماد الخمسة، إحدى أشهر مباني العاصمة طرابلس.

ولم تصدر الجهات الرسمية بعد أي معطيات رسمية حول أسباب اندلاع الحريق وما إذا كان قد تسبب في خسائر.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، تداولتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعد أعمدة من الدخان،في احد طوابق الابراج التي تتخذها عدة شركات ليبية وأجنبية ومصارف مقارا لها.