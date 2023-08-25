ضبط قارب هجرة يحمل 45 مهاجرًا غير قانوني قبالة طبرق

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تمكنت القوات البحرية الليبية، الخميس، من ضبط قارب هجرة على متنه 45 مهاجرًا غير قانوني من الجنسيتين المصرية والباكستانية.

ومكتب الإنقاذ البحري بإدارة أمن السواحل فرع طبرق، إن عملية الضبط جاءت بالتنسيق مع غرفة الاتصالات الرئيسية بمديرية أمن طبرق، وكذلك التنسيق مع زورق كمبوت التابع لقاعدة طبرق البحرية.

وأوضح المكتب، أنّه المهاجرين كانوا في حالة يرثى لها أثناء تعطل قاربهم شمال غرب طبرق.

وأضاف، أنّه تمّ جر القارب لقاعدة طبرق البحرية وتسليم المهاجرين لفرع إدارة الهجرة غير الشرعية طبرق من قبل آمر القاعدة البحرية طبرق.