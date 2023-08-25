القيادة العامة تطلق عملية عسكرية واسعة في النطاق الحدودي الجنوبي للبلاد

ليبيا – أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان لها، عن إطلاق عملية عسكرية واسعة ودقيقة ومحددة الأهداف في النطاق الحدودي الجنوبي؛ تأميناً لحدود الدولة ومقدراتها وسلامة مواطنيها وجزءً من استمرار بسط سيطرتها ونفوذها على كل شبر من أرض ليبيا.

القيادة العامة وفي بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه، أكدت أن القوات المسلحة لن تسمح بأن تكون ليبيا منطلقاً لأي جماعات أو تشكيلات مسلحة تشكل تهديداً لجيرانها أو قاعدة انطلاق لأي أعمال غير قانونية مع التأكيد الشديد على المحافظة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الصديقة والشقيقة والجارة ومشاكلها السياسية.

وأوضح البيان أن الإعلان جاء نظراً لما تمر به المنطقة والإقليم في نطاق دول جنوب الصحراء والساحل من توترات سياسية وأمنية واسعة طيلة الأشهر الماضية الأمر الذي أسهم في هشاشة الوضع في تلك الدول وضعف قدرتها على التحكم والسيطرة على حدودها البرية مما ساعد في تحرك خلايا من الجماعات الإرهابية والإجرامية بشكل واضح.

وجاء في بيان القيادة :” ومن منطلق واجبنا القانوني والوطني في حماية بلادنا وشعبنا ومقدراته الاقتصادية والتنموية والحفاظ على حالة الاستقرار والأمن في الجنوب الليبي كافة ونظراً للتقارير والمعلومات المتواترة لغرف القيادة والمعلومات لدينا من نقاط السيطرة والمراقبة بالإضافة إلى المعلومات الاستخباراتية والأمنية الدقيقة والواسعة قامت وحدات الجيش الوطني الليبي بإطلاق عملية عسكرية واسعة ودقيقة ومحددة الأهداف في النطاق الحدودي الجنوبي تأميناً لحدود الدولة ومقدراتها وسلامة مواطنيها وجزءً من استمرار بسط سيطرتها ونفوذها على كل شبر من أرض ليبيا الغالية”.

ونوهت القيادة في ختام بيانها إلى أن هذه العملية العسكرية الحالية تشارك فيها نخبة القوات المسلحة الليبية براً وجواً ولن تتوقف العملية حتى تحقيق أهدافها التي وضعتها لها القيادة العامة للقوات المسلحة.