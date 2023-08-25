حمزة: الإبقاء على حكومة الدبيبة سيُجهض الانتخابات

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة، إن الإبقاء على حكومة الوحدة الوطنية لن يُسهم في إنجاح الانتخابات وإنما سيُجهض إجرائها ويعيقها.

وأضاف حمزة، في تصريحات صحفية:” أرحب بما جاء في إحاطة باثيلي أمام مجلس الأمن الدولي سعيًا للوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية” .

وتابع:” ندعم جهود باثيلي في إنهاء حالة الانسداد والجمود السياسي والدفع باتجاه الإسراع في إنجاز القوانين الانتخابية”.

واستطرد:” نُثني على أهمية تشكيل حكومة جديدة لإنهاء الانقسام السياسي في المؤسسات الحكومية التنفيذية”.

ولفت إلى أن الحكومة الجديدة ستُشرف على إجراء الانتخابات وتهيئة الظروف المناسبة لها وتقديم كامل الدعم والمساندة لمفوضية الانتخابات.

وأوضح:” سبق وأكدنا على أهمية تشكيل حكومة تصريف أعمال قبل الإعداد والترتيب لإجراء الانتخابات”.